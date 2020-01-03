البخيتي: أميركا ستندم ندماً شديداً على هذه العملية

شهاب محمد - الخرطوم - قدم زعيم حركة أنصار الله في اليمن، عبد الملك الحوثي، تعازيه باستشهاد “المجاهد الكبير” قائد قوة القدس الجنرال قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الحاج أبو مهدي المهندس.

عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن، محمد علي الحوثي، اعتبر بدوره أن اغتيال سليماني والمهندس “يستوجب الرد السريع والمباشر”.

كما أكّد عضو المجلس السياسي لحركة أنصار الله، محمد البخيتي، للميادين أنّ الدماء الطاهرة ستكون “نكالاً على أميركا في المنطقة”، مشدّداً على أنّ الولايات المتّحدة “ستندم ندماً شديداً على هذه العملية”.

وأشار البخيتي إلى أنّ “هذه الضربة ستوحّد ساحة معركة محور المقاومة”، معتبراً أنّ “العراق بحاجة للمساندة في معركته” ضدّ العدوان الأميركي “السافر والمعلن”.

ورأى البخيتي أنّ “الوقاحة الأميركية ستكشف المواقف الرمادية”.