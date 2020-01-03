إغتيال قائد فيلق القدس الحاج قاسم سليماني بطيران امريكي داخل مطار بغداد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اعتبر رئيس وزراء العراق المستقيل عادل عبد المهدي، اليوم الجمعة، ان اغتيال قائد عسكري عراقي يشغل منصبا رسميا عدوانا يعتبر على العراق.

واعتبر عبدالمهدي، أن القيام بعمليات تصفية ضد شخصيات قيادية من بلد شقيق على ارض العراق خرقا سافرا للسيادة العراقية.

وقال عبد المهدي في بيان “حسب السومرية نيوز”، “ندين بأقصى درجات الادانة والاستنكار إقدام الادارة الأمريكية على عملية اغتيال الشهيدين الحاج أبي مهدي المهندس والحاج قاسم سليماني وشخصيات عراقية وإيرانية أخرى”.

ووجه عبدالمهدي دعوة رسمية لعقد جلسة استثنائية لمجلس النواب. المادة السابقة لغة الأحلام !!.. بقلم صلاح الدين عووضة المقالة القادمة البخيتي: أميركا ستندم ندماً شديداً على هذه العملية

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