لغة الأحلام !!.. بقلم صلاح الدين عووضة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

حقيقيةً كانت أم مجازية..

فأحلام النوم لها لغة ؛ وأثبتها عالم النفس فرويد في كتابه الخطير (تفسير الأحلام)..

وجعل الأحلام – بذلك – علماً قائماً بذاته..

وسعدت إذ علمت الآن أن مادتي الفلسفة وعلم النفس ستعودان لمناهج التدريس..

فبفضل الله أولاً – وعلم النفس ثانياً – تخلصت من كابوسٍ ما..

أي عالجت نفسي بنفسي ؛ وهو عين ما رمى إليه فرويد كأحد وسيلتين للعلاج..

إما عن طريق التحليل النفسي… وإما بنهج العلاج الذاتي..

وكان ذلك إبان دراستي الثانوية ؛ وقد ولجت – لتوي – عالم الفلسفة… وعلم النفس..

ولا داعي لذكر هذا الكابوس بما إنني أشرت إليه قبلاً..

ولكن المهم أن كل من يعاني كابوساً ذا سبب ماضوي يمكنه نزعه من عقله الباطن..

أما الفلسفة فإنها تُعين على التفكير المنطقي..

ومن ثم قد تكبت في النفس استعداداً للجموع التعصبي المرضي ؛ بأنواعه كافة..

ومنه جموح التعصب الديني ؛ والذي قد يكون قاتلاً..

ورأينا نماذج منه لدى القاعدة… وداعش… والحشد ؛ وبعض تيارات الإسلام السياسي..

ومن تيارات الهوس الديني هذه جماعة الإنقاذ..

والتي كانت – كما الخوارج – تستسهل إراقة الدماء باسم الدين ؛ وهي تكبر وتهلل..

وتزامنت قراءتي لكتاب فرويد هذا بموضوع ذي صلة..

وهو الشق الخاص برمزية المجاز في الأحلام ولغتها… أو (لغة الأحلام) كما يُقال..

وبعض كتابات مبدعي الصحافة العربية كانت تُوصف كذلك..

ومنهم أنيس منصور الذي كان يعزف سيمفونيات لغوية ؛ تُطرب… وتُمتع … وتُفيد..

وهو أسلوب السهل الممتع – والممتنع – الذي افترعه التابعي..

ثم سار صاحب (نصف كلمة) – أحمد رجب – على الدرب ذاته ؛ وتبعه آخرون..

ولالتحاق رجب هذا بصحيفة (أخبار اليوم) قصة..

فقد كان شاباً في بدايات مشواره الصحفي… وأراد الانضمام لهذه الجريدة الوليدة..

فأخبره ناشراها – علي ومصطفى أمين – بشروط التوظيف..

وهي الاختصار… والاختزال… والابتسار ؛ مع عدم إغفال عامل الإبداع الجاذب..

فلما قبل أعطوه مقالة من خمسمئة سطر ليجعلها ثلاثةً فقط..

ويبدو أن كاتب تلكم المقالة كان سودانياً… أو من مدرسة العسم – والإسهاب – السودانية..

فنحن نسهب في الكلام… وفي الكتابة… وفي الخطابة..

ثم نغفل – تماماً – عامل (الكيف) الإبداعي هذا بما أن كل ما يهمنا هو (الكم)..

أو على حد تعبير زميلنا عثمان ميرغني (وزن الكلام بالكيلو)..

وزميلة عربية قالت لي – ذات مرة – (أنتم تحبسون صحافتكم في دائرة المحلية)..

ونسبت السبب إلى الإسهاب الممل… والعسم الجاف..

بمعنى أننا لا نعرض بضاعتنا الصحفية عرضاً إبداعياً جاذباً ؛ كتاجر شاطر..

وإنما نزن قيمتها بالكيلو… حتى وإن كانت حشفاً..

نعود إلى أحمد رجب فنقول إنه اختصر المقالة الطويلة في ثلاثة أسطر فقط..

ثم انطلق في كتابة زاويته (نصف كلمة)… واشتهر بها..

فما أحوجنا إلى لغة الأحلام هذه في مناحي حياتنا كافة ؛ لنفارق محطة الجفاف..

الجفاف العاطفي… والتمثيلي… والمسلكي… والصحافي..

فنحن لا نفتقر إلى فطرة الإبداع بدواخلنا… ولكنا يعيبنا (نقص القادرين على التمام)..

يعيبنا مجانبة حكمة (خير الكلام ما قل ودل)..

يعيبنا أن نختصر الفكرة في أوقية بدلاً من مراكمتها بأوزان تبلغ 5 كيلو كلامية..

ونرى كل العيب في (نصف كلمة)..

بلغة الأحلام !!.