محاولة إغتيال المدير السابق لجهاز الامن صلاح قوش بالقاهرة…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أفادت مصادر واسعة الاطلاع (الانتباهة أون لاين) أنه لا صحة لما تم تداوله على وسائط التواصل الاجتماعي طوال يوم الخميس عن تعرض المدير العام السابق لجهاز الأمن والمخابرات الوطني الفريق أول مهندس صلاح عبد الله قوش لمحاولة اغتيال بمقر إقامته بالقاهرة. وقال المصدر المقرب من قوش: (قبل الشائعة بساعة واحدة كنت أتحدث إليه عبر الهاتف، وأؤكد أنه لا صحة لما يتداول في الأسافير). وأضاف المصدر: (قوش خارج مصر وهو في دولة أخرى أتحفظ عن ذكر إسمها).

وسرت شائعة عن تعرض صلاح قوش لمحاولة اغتيال فاشلة بعد إطلاق النار عليه داخل مقر إقامته بالعاصمة المصرية القاهرة. المادة السابقة قوش عامل رايح ..!؟.. بقلم سهير عبد الرحيم المقالة القادمة الخيار الوحيد للخروج من الأزمة.. بقلم الطيب مصطفى

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