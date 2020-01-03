رآي نداي في شيبوب والثعلب (اللي فات)..!.. بقلم محمد كامل سعيد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

* تظل فترة تنقلات وتسجيلات اللاعبين هي الوقت الانسب للسماسرة والتجار الذين يتحركوا لتامين الكثير من المكاسب المالية بمعزل عن مصلحة الفريق في ظل الصمت الذي يخيم على قادة الاندية خاصة الكبيرة.. وبعد ما ينتهي الموسم وينفض السوق يكون عشاق الساحرة المستديرة على موعد مع (كشف المستور)..!!

* المؤسف حقا في هذه الحكاية ان هنالك مقولة ثابتة يرددها الجميع ببغائية غريبة تتمثل في التاكيد على ان التسجيلات تتم وفق (الرؤية الفنية للجهاز الفني).. وقبل ان يكتمل نصف عام نسمع عن ترشيح جل من تم التعاقد معهم للشطب ومغادرة الكشوفات ليحل مكانهم ابطال جدد بنفس المواصفات والصفات الوهمية السابقة..!!

* الرأي الفني يظل بريئا من الفوضى التي تحدث في تسجيلات الاندية كل ستة اشهر خاصة المريخ والهلال.. وتبقى الكلمات الرنانة في محيط التداول الذي لا يتعدى دائرة التناول في الصحف ومساحات اعمدة الرأي.. وحال اعتراض اي مدرب على تلك التجاوزات فان الاقالة تكون مصيره المحتوم لان الشجاعة تظل غير مرغوبة لاي مدرب.

* عشرات المدربين الاجانب والوطنيين رفضوا ممارسة سياسة الصمت خلال فترات التسجيلات وجاهروا برفضهم للتدخلات الادارية التي دائما ما تكون مسنودة بفهم ورأي التجار السماسرة فتكون الاقالة والاعفاء من المنصب هي النهاية الطبيعية.. لتمر الايام والشهور وتؤكد خطأ رأي السماسرة وسلامة موقف اصحاب الشأن..

* من بين المدربين الاجانب الذين عملوا في السودان السنغالي لامينا نداي والذي وصل لتدريب الهلال بسمعته الممتازة وسيرته الطيبة والتي تحتوي على انجاز الفوز بكاس ابطال افريقيا مع مازيمبي الكنغولي.. واستبشرنا خيرا بتلك الخطوة لكن رفضت ادارة الهلال التخلي عن السياسة

اياها، وفي اول منعطف اعلن مجلس الهلال اقالة نداي من منصبه..

* وفي اول تعليق لرئيس الهلال على اقالة المدرب السنغالي ابان انه – اي نداي – طالب بشطب شيبوب وصهيب الثعلب لانهما – وحسب الرأي الفني – لا يملكان ما يقدمانه للفريق.. ولان التعاقد مع شيبوب كان اداريا فقد رفض المجلس تنفيذ الرأي الفني.. وقرر التضحية بالسنغالي وابعده في تجاوز صارخ اصاب كل من (يفهم كرة) بالخيبة والحسرة..

* .. ومرت الايام وتابعنا شيبوب وهو يقرر مغادرة صفوف الهلال بحثا عن مكان اخر يجني منه الاموال في تصرف طبيعي لا يلومه عليه احد.. والان وقبل بداية فترة التسجيلات سمعنا عن نية الادارة الهلالية الاقدام على خطوة اعارة صهيب الثعلب من اجل الاستفادة من خانته بعد فواصل من العناد انتهى بالاقتناع بتلك الخطوة..

* وعمليا، ودون ان يستند رئيس الهلال على تصريحاته التي اعقبت قرار اعفاء السنغالي لامينا نداي من منصبه.. قال الكاردينال تعليقا على ذهاب شيبوب انهم في المجلس لم يفكروا في تجديد عقده لان اللعب في الهلال (لا يعني التفوق في الكرة فقط). هكذا قالها الرئيس دون اي خوض في تفاصيل ما اشار او اوحي اليه..

* ولعل الشروع في اعارة صهيب او تحويله الى احد الاندية الصغرى بالمملكة العربية السعودية حمل معه تاكيدات عملية لفشل اللاعب في اثبات جدارته بارتداء الشعار والاستفادة من الفرص الخرافية التي منحها له الجهاز الفني السابق بقيادة صلاح ادم ولدرجة ان الجميع اقتنع بانه لم يصل لمرحلة الاعتماد عليه في فريق بقامة الهلال..

* لقد اثبتت الايام صحة الرأي الفني للمدرب السنغالي نداي لكن مجلس الهلال اهدر وقتا طويلا حتى يقتنع بذلك فاضاع الكثير من الوقت الذي كان يفترض ان يتقدم فيه الفريق خطوات مهمة الى الامام ناحية تحقيق حلم جماهيره الوفية والمتمثل الفوز بلقب قاري ظل يبعد من الفريق على الرغم من تفوق الهلال على كثير من الاندية الاخرى بالامكانيات المالية الخرافية..

* نحن لسنا مع تنفيذ الرأي الفني بحزافيره دون اي تفكير لاننا نقر بوجود مدربين سماسرة لكن ماذا يضر الادارة لو انها حرصت على مناقشة المدرب الاجنبي بواسطة لجنة فنية تضم عدد من النجوم الكبار على ان تتم متابعة اي لاعب يرشحه المدير الفني الاجنبي ولو من باب التاكد من حقيقة مستواه قبل التعاقد..؟!!

* تخريمة اولى: تحدثنا من قبل وطالبنا مجلس المريخ الشرعي بضرورة الابتعاد عن السياسة الموروثة والمتعلقة باللهث خلف مشاطيب الهلال لا لشئ سوى لان تلك السياسة التي ابتدعها السماسرة اثبتت الايام والسنوات فشلها ولعل الشروع في (تسريب شلش والتاج ابراهيم) حمل معه تاكيدات عملية لاقتناع قادة الشرعية بعدم جدوى ذلك الاسلوب الدخيل..

* تخريمة ثانية: الابتعاد عن مشاطيب الهلال يظل هو المطلب الاساسي لعشاق النادي الاصلاء (وليس الدخلاء) لان الكوارث التي جلبها اولئك الذين انضموا للكشوفات في غفلة من الزمان لا يزال الكيان يدفع ثمنها غاليا من هيبته ووضعيته ومكانته كاحد الاندية القيادية ليس على نطاق المحلية فحسب بل على المستويين القاري والاقليمي.

* تخريمة ثالثة: وتاني بنكرر وبنعيد.. مرت الايام.. كالخيال احلام.. ولا نزال في اتتظار نتيجة شكوى المريخ في كاس والتي اوهم بها بعض المرضى عشاق الكيان واكدوا لهم انها (مربوحة) واقنعوهم بان سراب الشكوى اياها انما هو ماء وماء حقيقي كمان.

* حاجة اخيرة: الايام وحدها هي التي اثبتت صحة الرأي الفني للسنغالي لامينا نداي ورؤيته في مستوى شيبوب والثعلب (اللي فات فات) وغادر كشف الهلال..!!