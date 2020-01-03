ايران.. تعيين العميد اسماعيل قائداً لفيلق القدس خلفاً للشهيد سليماني

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أصدر قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي خامنئي، حكما بتعيين “العميد اسماعيل قاآني” قائدا لفيلق القدس في حرس الثورة الاسلامية خلفا للشهيد الفريق قاسم سليماني. العالم- ايران وأكد قائد الثورة الاسلامية أن اهداف “قوة القدس” ستبقى كما كانت في زمن قيادة الشهيد سليماني. العالم يتبع

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