الشعب الايراني يخرج في تظاهرات تنديداً بعمليات امريكا الارهابية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: خرجت حشود الجماهير الايرانية في المدن والمحافظات بتظاهرات عفوية للتعبير عن تنديدها واستنكارها على جريمة اغتيال القائد قاسم سليماني ورفاقه. فقد شهدت المدن والمحافظات الايرانية تظاهرات ضخمة للتنديد بجريمة استهداف القائد الفريق قاسم سليماني ورفيقه ابو مهدي المهندس وعدد من رجال المقاومة. الفيديو المرفق يوضح المزيد من الغضب الشعبي لهذه الجريمة النكراء…. العالم

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