سقوط طائرة مروجية تحمل قضاة بمطار الجنينة…

الخليج 365:

أعلن الناطق الرسمي بأسم القوات المسلحة، العميد ركن عامر محمد الحسن، امس الخميس عن سقوط طائرة عسكرية من طراز انتونوف 12 بعد خمس دقائق من اقلاعها من مطار الجنينة .

وأسفر الحادث بحسب تعميم صحفي للقوات المسلحة عن استشهاد 18 شخصًا كانوا في الطائرة منهم اربعة ضباط وثلاثة برتب اخرى بالاضافة الى ثلاثة قضاة وثمانية مواطنين مدنيين بينهم اربعة اطفال .

وأشار البيان الى انه يجري التحقيق لمعرفة اسباب حادث سقوط الطائرة . المادة السابقة آية الله خامنئي: الشهيد سليماني رمز دولي للمقاومة المقالة القادمة الشعب الايراني يخرج في تظاهرات تنديداً بعمليات امريكا الارهابية

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