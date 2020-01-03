إيقاف (3) وكالات سفر مخالفة لضوابط الحج والعمرة

التاريخ: 03-يناير-2020 فى : أخبار 7 مشاهدة أعلن وزير الشؤون الدينية والأوقاف نصر الدين مفرح إيقاف (3) وكالات سفر وسياحة مخالفة للقوانين في السودان والمملكة العربية السعودية. وكشف خلال مؤتمر صحافي بـ(سونا) أمس “الخميس”، عن دعم الوزارة للوكالات والمستثمرين الوطنيين وتشجيعهم للقيام بأداء شعيرة العمرة والحج. وشدد على ضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح. Advertisements وأشار مفرح خلال إعلان تطبيق عمرة أسهل بحسب صحيفة السوداني الدولية، أهمية مواكبة التطورات التقنية في إجراءات العمرة، وذلك في إطار منهجية الدولة لتأسيس الديمقراطية والمدنية لمواكبة متطلبات العصر وتحقيق مصالح المواطنين، وقال إن الوزارة في اتجاه لتطبيق كافة معاملاتها الإلكترونية في الفترة القادمة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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