الحكومة: عبد الواحد طرف أساسي في معادلة السلام

التاريخ: 03-يناير-2020
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أعلنت وساطة دولة الجنوب للسلام في السودان استئناف جلسات التفاوض بين الحكومة الانتقالية وحركات الكفاح المسلح اليوم.
وأكد الناطق باسم الوساطة ضيوك مطوك في مؤتمر صحفي مشترك مع الحكومة والجبهة الثورية عدم وجود عقبات أمام التفاوض.
ومن جانبه أكد الناطق باسم الوفد الحكومي محمد حسن التعايشي سعي الحكومة للوصول إلى سلام شامل غير منقوص، ودعا الشعب السوداني إلى الصبر لتحقيق سلام (غير مكلفت) – على حد تعبيره – يخاطب كافة القضايا المسكوت عنها.
وأوضح التعايشي أن عبد الواحد محمد نور طرف أساسي في معادلة السلام، وأن الحكومة لا تمانع في عودته إلى الخرطوم ومناقشة قضايا السلام بالداخل.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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