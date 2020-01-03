وزارة الداخلية تخصص قوة لتأمين المستشفيات

ترأس وزير الداخلية الفريق شرطة حقوقي الطريفي إدريس دفع الله اجتماع هيئة إدارة الشرطة بوزارة الداخلية أمس لتقييم أداء تنفيذ الخط الأمنية خلال الفترة السابقة.

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وأصدرت هيئة إدارة الشرطة بحسب صحيفة آخر لحظة، عدداً من القرارات لتعزيز الأمن، شملت إنشاء إدارة منفصلة لتأمين القطاع الصحي وتخصيص قوة كافية لتأمين المستشفيات يقودها ضابط برتبة رفيعة للتصدي حسم ظاهرة الاعتداء على الكوادر الصحية.

كما شملت القرارات تفعيل عمل الارتكازات لتفتيش الأسلحة النارية والبيضاء بالولايات وتفعيل عمل المرور وفك الاختناقات وإزالة التشوهات المرورية في الوقوف الخاطيء والترخيص والتظليل واللوحات وكافة مخالفات المرور.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)