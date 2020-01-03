التاريخ: 03-يناير-2020
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ترأس وزير الداخلية الفريق شرطة حقوقي الطريفي إدريس دفع الله اجتماع هيئة إدارة الشرطة بوزارة الداخلية أمس لتقييم أداء تنفيذ الخط الأمنية خلال الفترة السابقة، منذ تشكيل الحكومة الانتقالية في سبتمبر من العام 2019م وحتى نهاية العام.
وقررت هيئة الإدارة بحسب صحيفة آخر لحظة، منح الأجانب فترة سماح لمدة شهر لتوفيق أوضاعهم بتقنين إقامتهم بالبلاد أو إبعاهم إلى دولهم في حالة المخالفة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر الداخلية تمنح الأجانب (30) يوماً لتوفيق أوضاعهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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