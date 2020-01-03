الداخلية تمنح الأجانب (30) يوماً لتوفيق أوضاعهم

ترأس وزير الداخلية الفريق شرطة حقوقي الطريفي إدريس دفع الله اجتماع هيئة إدارة الشرطة بوزارة الداخلية أمس لتقييم أداء تنفيذ الخط الأمنية خلال الفترة السابقة، منذ تشكيل الحكومة الانتقالية في سبتمبر من العام 2019م وحتى نهاية العام.

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وقررت هيئة الإدارة بحسب صحيفة آخر لحظة، منح الأجانب فترة سماح لمدة شهر لتوفيق أوضاعهم بتقنين إقامتهم بالبلاد أو إبعاهم إلى دولهم في حالة المخالفة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)