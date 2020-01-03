مقتل وإصابة (215) في أحداث الجنينة

تظاهر المئات في الخرطوم، لوقف العنف المسلح والاقتتال القبلي في دارفور، وحمل المتظاهرون الأعلام الوطنية، ولافتات تطالب بضرورة وقف الاقتتال القبلي، وتحقيق السلام في دارفور.

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وفي وقت أعلنت جمعية الهلال السوداني، عن سقوط (48) قتيلاً وإصابة (167) شخصاً على الأقل ونزوح (8111) نسمة جراء الأحداث.

وقالت الجمعية في بيان صحفي بحسب صحيفة آخر لحظة، إنها تمكنت من إجلاء وإسعاف (55) مصاباً إلى مستشفى الجنينة، بجانب ترحيل (19) حالة حرجة إلى الخرطوم لتلقي العلاج.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)