أيلولة مقر مجلس الولايات لوزارة الشباب والرياضة

التاريخ: 03-يناير-2020 فى : أخبار 68 مشاهدة أصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتخصيص المقر الذي يشغله مجلس الولايات وأيلولة جميع الأصول والأثاثات والمتحركات لوزارة الشباب والرياضة بتوصية من وزير شؤون مجلس الوزراء. Advertisements وحدد القرار بحسب صحيفة آخر لحظة، بأن تتولى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية (ديوان شؤون الخدمة المدنية القومية) توزيع العاملين بمجلس الولايات (سابقاً) على الوحدات الحكومية المختلفة حسب الحاجة ووفق مؤهلاتهم واختصاصاتهم. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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