تفاصيل جديدة عن محاكمة لاعب المريخ ”تيري” وآخرين

قرّرت محكمة جنايات بحري عقد جلسة في السادس عشر من يناير الحالي للسير في محاكمة ”35″ متهماً بحرق قسم شرطة التكامل من بينهم مهاجم المنتخب الوطني ومهاجم المريخ ”سيف تيري”، يواجهون تهماً تتعلّق بإثارة الشغب والنهب والاتلاف وذلك لإضرامهم النيران داخل قسم الشرطة وحرق عربات حكومية وأخرى لمواطنين.

وبحسب صحيفة آخر لحظة، فإن الحادث وقع إبان أحداث الشغب الأخيرة التي شهدتها البلاد وإسقاط حكم النظام السابق، وتتلخص الوقائع في أنّ الجريمة بدأت عند بث إشاعة عبر جوامع المنطقة في الساعة الثانية صباحاً، تشير إلى وجود أفراد يتبعون إلى قوات الدعم السريع يعتزمون الهجوم على سكان المنطقة وينفذّون عمليات قتل ونهب ممتلكات، وبناء على ذلك خرج مواطنو المنطقة من منازلهم وتوجهوا نحو قسم الشرطة بعد أنّ علموا بأنّ الأشخاص الذين قاموا بقتل مواطن بمنطقة التعويضات تمّ القبض عليهم بعد أنّ تمّ الاشتباه فيهم من قبل أفراد الدعم السريع، وأنّ المواطنين حضروا إلى القسم وهو يهتفون”الإعدام في ميدان عام”.

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وعندما علم البعض أنّها إشاعة عادوا إلى منازلهم وظلّ البقية في أماكنهم، ومن ثم تهجموا على قسم شرطة التكامل وهم يحملون الأسلحة وأضرموا النيران، مما أدى إلى اتلاف القسم وقدرّت الخسائر بنحو”7″ مليار جنيه.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)