ﻟﺠﺎن اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ ﺗﺘﻬﻢ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺒﺎﺋﺪ ﺑﺘﺪﺑﻴﺮ أﺣﺪاث احتفالات رأس اﻟﺴﻨﺔ

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
ﺍﺗﻬﻤﺖ ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺑﺎﻟﺨﺮﻁﻮﻡ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺋﺪ ﺑﺎﻟﻮﻗﻮﻑ ﺧﻠﻒ ﺃﺣﺪﺍﺙ ﺍﺣﺘﻔﺎﻻﺕ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﺴﻨﺔ.
ﻭﺷﺪﺩ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻱ ﺑﺘﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ ﺩ. ﺃﻣﺠﺪ ﻓﺮﻳﺪﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺸﺮﻁﻴﺔ ﺑﺪﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﻊ ﺍﻟﺘﻔﻠﺘﺎﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻭﻗﺎﻝ ﻟـصحيفة ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﺇﻥ ﺩﻭﺭﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﻣﻨﻊ ﺍﻟﺘﻔﻠﺘﺎﺕ ﻓﻘﻂ ﻭﺇﻧﻤﺎﻓﻲ ﺍﺗﺎﺣﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭ ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﺑﺎﻟﺘﻔﻠﺘﺎﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ.
ﻭﺃﺭﺩﻑ: ﺍﻟﻔﻮﺿﻰ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔﻭﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﺸﺮﻁﺔ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﻰ ﺍﻋﺎﺩﺓ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﻟﻴﻜﻮﻥﺟﻬﺎﺯﺍً ﻟﺤﻔﻆ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻌﻨﻒﺿﺪ ﺍﻟﻤﻮﺍﻁﻦ، ﻭﻭﺻﻒ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﺪﻗﻴﻘﺔﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺃﻥ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﺸﺮﻁﺔ ﺑﻘﺪﺭ ﻛﺎﻓﻲ ﻣﻦﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﺮﺍﻗﻲ ﻭﺍﻟﺤﺰﻡ ﻓﻲ ﺣﻔﻆ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.
ﻭﻧﻔﻰ ﻋﻠﻤﻪ ﺑﺘﻮﺭﻁ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺋﺪ ﺑﺎﻟﻮﻗﻮﻑ ﺧﻠﻒ ﺃﺣﺪﺍﺙﺭﺃﺱ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﺳﺘﺪﺭﻙ ﻗﺎﺋﻼً: ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻗﻴﺎﺩﺍﺕﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺋﺪ ﺗﺴﺒﺒﻮﺍ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﻳﺠﺐﺃﻥ ﺗﺘﻢ ﻣﺤﺎﺳﺒﺘﻬﻢ.
ﻭﺑﺮﺭ ﻣﻤﺜﻞ ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺑﺄﻣﺪﺭﻣﺎﻥ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺍﺗﻬﺎﻣﺎﺗﻬﻢ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺋﺪﺑﺎﻟﻮﻗﻮﻑ ﺧﻠﻒ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺑﺴﺒﺐ ﺳﻌﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮﻩﻟﻨﺸﺮ ﺍﻟﺮﻋﺐ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻁﻨﻴﻦ ﻭ ﻻﻓﺸﺎﻝ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺍﺷﺘﻜﻰ ﻣﻤﺜﻞ ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﺗﻮﻓﺮ ﺍﻻﻣﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻭﺃﻣﺒﺪﺓ ﺑﺼﻔﺔﺧﺎﺻﺔ.
ﻭﻗﺎﻝ :ﺍﻧﺘﺸﺮﺕ ﻅﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﻨﻬﺐ ﻭﺍﻟﺴﺮﻗﺎﺕﺍﻟﻠﻴﻠﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﻣﺮﺃﻯ ﻭﻣﺴﻤﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻁﺔ، ﻭﺣﻤﻞﻋﺜﻤﺎﻥ ﺍﻟﺸﺮﻁﺔ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺫﻟﻚ، ﻭﻛﺸﻒ ﻋﻦﻭﻗﻮﻉ ﺛﻼﺙ ﺍﺻﺎﺑﺎﺕ ﺑﺎﻟﻤﺤﻠﻴﺔ.
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﺗﻬﻤﺖ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻟﺠﺎﻥ ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﺑﺤﺮﻱﺭﻳﻬﺎﻡ ﺍﻟﻨﺼﻴﺢ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺋﺪ ﺑﺎﻟﻮﻗﻮﻑ ﺧﻠﻒﺗﻜﺮﺍﺭ ﺗﻌﺪﻱ ﺍﻟﻤﺘﻔﻠﺘﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﻁﻨﻴﻦ ﻓﻲﺍﻟﺸﻮﺍﺭﻉ ﻟﻨﺸﺮ ﺍﻟﺮﻋﺐ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻁﻨﻴﻦ .
ﻭﺷﺪﺩﺕ ﺍﻟﻨﺼﻴﺢ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻓﺘﺢ ﺑﻼﻏﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺴﺎﻡﻟﺤﺼﺮ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺤﻮﺍﺩﺙ. ﻭﻛﺸﻔﺖ ﻋﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻟﺠﺎﻥﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺣﻤﻼﺕ ﺗﻨﻮﻳﺮﻳﺔ ﻭﺗﻮﻋﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻁﻨﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ. (الجريدة)
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