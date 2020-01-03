ورطة امريكا في العراق .. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تابع الكثيرون مايجرى فى العراق وخاصة بعد العدوان الامريكى الجائر على سيادة البلد وقصف مواقع تابعة للحشد الشعبى ومقتل وجرح العشرات بنيران العدوان الامريكى وما اعقب ذلك من حراك جماهيرى كبير اعجب الاحرار واراح بالهم واقض مضاجع الإستكبار وعملاءه فى الداخل والاقليم الذين ارعبهم هذا الالتفاف الشعبى الكبير حول الحشد الشعبى ومحور المقاومة ككل الذى أرسل رسائل بالغة الوضوح للأمريكان مفادها أنهم يظلون قوة احتلال وانه لا مجال لهم ليبقوا فى البلد وإن نبض الشارع يتبنى خروجهم ، والرسالة الثانية المهمة وجهتها الجماهير المجاهدة الى القيادات العراقية وكل التيارات السياسية أنهم بقرارهم الاعتصام المفتوح الى ان يتخذ البرلمان قراره بالزام الحكومة انهاء الوجود الامريكى فى العراق والطلب من واشنطون ان تخرج من البلد فورا وهذا الأمر يضع التيارات السياسية ككل فى حرج فلا هى تستطيع مداهنة الأمريكان وجعلهم يمارسون عملهم المعادى من خلالهم ولا هم يستطيعون الوقوف بوجه الشعب الثائر وفى الحالين فان امريكا ستكون هى الخاسر الأكبر وتبقى دماء الشهداء هى الوقود الذى يشعل الحيوية والثورة فى النفوس ويضيق المساحات التى يمكن ان تراوغ من خلالها امريكا وعملاؤها .

وامس الخميس اذاعت القنوات الفضائية ان مروحيات عسكرية أمريكية وسعت دائرة تحليقها الذى كان يشمل منطقة الساحة الخضراء ومحيط السفارة الأمريكية الى مناطق واسعة فى العاصمة العراقية وقد تفاوت هذا التحليق من حيث عدد الطائرات وساعات تحليقها والمناطق التى غطتها المروحيات الأمريكية فى سماء بغداد فى تعد واضح على سيادة العراق واستقلاله وهذه التطورات عجلت بتحرك النواب العراقيين لجمع توقيعات ورفعها الى البرلمان لالغاء اتفاقية التعاون العسكرى مع امريكا التى تخول لواشنطون إرسال جنودها ومروحياتها الى العراق .

ويرى البعض ان اقتحام السفارة الأمريكية فى بغداد قد اقلق الدوائر فى الداخل الامريكى خاصة وهم يرون الفرح الاسرائيلى الغامر بالتوتر الامريكى العراقى والسعى الكبير للعدو الى تصعيد هذا التوتر وابقاء الفتيل مشتعلا لتحقق اسرائيل مصلحتها الخاصة وهى ورطة وقعت فيها واشنطون بقراءتها الخاطئة للاحداث ووقوعها فى مطبات لن تكون نتائجها كما ترجوه امريكا ، وكل هذه عوامل سوف تسهم حتما فى الاضرار بمصالح امريكا .