ماهي الحقيقة ياترى ومن المسؤول؟

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

بعد الاحداث الدامية التى شهدتها ولاية غرب دارفور والنزوح الذى اعقب عمليات العنف الذى اوقع عشرات القتلى بعد هذا التطور المؤسف على الأرض تطلع الناس فى الولاية وخارجها ان يتدخل المركز بحسم وحزم ويحرك قواته لفرض هيبة القانون وسطوته ويضع حدا للاحتراب وسفك الدم وزيادة آلام ومصائب السودان .

لكن ماذا حدث ياترى ؟

دعونا نقرأ الفقرات التالية وحق لنا ان نقرأ ونعجب .

يقول الخبر (فى فقرات)

1- وزير الدفاع يؤكد ان مهمة القوات المسلحة هي فقط الدفاع عن حدود الوطن ضد اي عدوان خارجي ، ويرفض تدخل القوات المسلحة في اي عمل داخلي من شأنه المساس بكرامة القوات المسلحة .

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2- وزير الداخلية يؤكد ان قوات الشرطة ستعمل وفق قانون الشرطة والوثيقة الدستورية وعملها محصور في كشف الجريمة فقط وتقديم الخدمات المنصوص عنها لكافة الجمهور ..

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3- مدير عام جهاز المخابرات يؤكد لرئيس الوزراء قيام الجهاز بدوره كاملا في حدود ما جاء في الوثيقة الدستورية والتي حددت مهمة الجهاز في جمع المعلومات فقط وتمليكها للجهة المختصة ..

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4- جاء ذلك بعد مخالفة التعليمات التي قامت بها قوات الشرطة وافراد جهاز المخابرات ورفضهم التحرك للجنينة لحسم الفوضي والشغب الذي اندلع هناك .

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ماذا يمكننا ان نقول غير اقرأ واعجب ؟ ولاينقضى تعجبنا لكننا سنتساءل بكل وضوح وصراحة أين هى الحقيقة ومن هو المسؤول ياترى ؟ وما الذى يمكن للجهات الرسمية ان تفعله للخروج من هذا المأزق ؟.