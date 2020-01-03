عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الجمعة 3 يناير 2020م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

الجريدة

مصرع”21″ شخصًا أثر سقوط طائرة عسكرية بالجنينة

هيئة محاميي دارفور: سنفتح ملف المليشيات المسلّحة

وحدة تنفيذ السدود تستغني عن”58″ عاملاً

تجمّع المهنيين: ما حدث في الجنينة مأساة إنسانية مكتملة الأركان

التوم هجو يدعو لوحدة الاتحاديين دون شروط

لجان المقاومة تتهم عناصر النظام البائد بتدبير أحداث”رأس السنة”

حمدوك يتسلّم برقية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

السوداني

تفاصيل سقوط طائرة عسكرية بالجنينة واستشهاد طاقمها وركابها

ترامب: أمريكا شريك ثابت للسودان

الشرطة: أوقفنا”47″ متفلتًا في أحداث رأس السنة

تجدّد حملات السلطات على تجار العملة

حمدوك: لن نسمح بأيّ ضررٍ للسودان ومصر بسبب سد”النهضة”

إيقاف”3″ وكالات سفر خالفت القوانين

الحداثة

أمجد فريد: لا ينبغي أنّ تنتهي الثورة بمجرّد أداء الحكومة للقسم

محمد الفكي: التلف الذي تعرّض له معسكر يوناميد بنيالا أضاع فرصة الاستفادة منه

“ترويكا” تستعرض التقدّم المحرز نحو تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية في جوبا

“الثروة الحيوانية” تعلن خلو السودان من الأمراض الوبائية

“الأرصاد تتوقّع تعرّض البلاد لجبهة هوائية باردة

تجمّع القوى المدنية يرفض قائمة حكام الولايات

صحيفة أخبار اليوم:

استشهاد عسكريين ومدنيين في تحطم طائرة عسكرية بالجنينة.

الشرطة : لا مجموعات منظمة لضرب الأمن والأوضاع تحت السيطرة.

تظاهرات نسوية بالخرطوم للمطالبة بالتوقيع على (سيداو).

برقية تهنئة َبالاستقلال من الرئيس الأمريكي لحمدوك.

صحيفة الوطن:

تجمع المهنيين يطالب بهيكلة الأمن وتغيير قيادات الشرطة

قتلى إثر تحطم طائرة بالجنينة و العناية الإلهية تنقذ وزير العدل

وزير المالية يلوح بالإستقالة ويتمسك برفع الدعم التدريجي

ترامب لحمدوك: الولايات المتحدة شريك ثابت للسودان

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صحيفة آخر لحظة:

تحطم طائرة ومصرع قضاة وعسكريين ونجاة وزير

ضوابط جديدة لتنظيم قطاع المواصلات

منح الأجانب (30) يوماً لتوفيق أوضاعهم

ترامب يهنئ حمدوك والشعب بـ(الاستقلال)

الداخلية تخصص قوة لتأمين المستشفيات

المنظمة العالمية تعلن خلو السودان من الأوبئة

مقتل وإصابة (215) في أحداث الجنينة

جبهة هوائية باردة تضرب البلاد

صحيفة الرأي العام:

سقوط طائرة (أنتنوف) بالجنينة ومصرع جميع ركابها

حمدوك: لن نغادر قبل انجلاء الاوضاع بالجنينة

الشيوعي :الدولة تتربح من بيع المحروقات

صحيفة صوت الأمة:

ترامب: امريكا شريك للسودان لضمان مستقبل مزدهر

تهم الفساد بالمدينة الرياضية تلاحق على عثمان واخرين

برئاسة مريم الصادق والدقير وفد من “الحرية والتغيير” إلى الجنينة

مفرح: لا اتجاه لإغلاق المدارس الدينية

السوداني الدولية

تفاصيل طائرة الجنينة المنكوبة

مصرع”3″ قضاة وموظف بـ”الغذاء العالمي” في سقوط طائرة بالجنينة

المنظمة العالمية: الثروة الحيوانية في السودان خالية من الأوبئة

حمدوك: نؤمن بالتفاهم الاستراتيجي مع القاهرة وأديس في سد النهضة

اشتباكات بالأيدي بين متظاهرين في الخرطوم

ترمب: الولايات المتحدة شريك ثابت للسودان

إيقاف”3″ وكالات سفر مخالفة لضوابط الحج والعمرة

مفوضية حقوق الإنسان تشيد بالقضاء في قضية الشهيد أحمد الخير

وحدة تنفيذ السدود تستغني عن”58″ عاملاً

مصر تعترض على إرسال قوات تركية عسكرية إلى ليبيا

الانتباهة

تحطّم طائرة عسكرية بـ”الجنينة” ومقتل”18″ شخصًا

إعلان خلو الثروة الحيوانية بالسودان من الأمراض الوبائية

تحوطات عالية ببورتسودان أثر جريمة قتل

منح مبنى مجلس الولايات للشباب والرياضة

لام أكول يكشف عدم دستورية قرار سلفاكبير بإقامة”32″ ولاية

الهلال الأحمر:”289″ فتيلاً وجريحًا في أحداث”الجنينة”

حمدوك يعلن عدم العودة من”الجنينة” لحين انجلاء الأوضاع

الحكومة: لم تصلنا مبادرة مكتوبة من عبد الواحد للتفاوض بالخرطوم

اختفاء محامٍ في ظروفٍ غامضة بأم درمان

الحكومة: لا اتجاه لإغلاق المدارس الدينية

ترامب: الشعب السوداني استعاد حريته من جديد

التيّار

تحطّم طائرة”عسكرية” ومصرع جميع ركابها

كبلو يتساءل عن وضعية”13″ ترليون جنيه كانت بمخازن شركة”زادنا”

المنظمة العالمية لصحة الحيوان تعلن خلو السودان من”الأوبئة”

إنهاء خدمة”58″ عاملاً بوحدة تنفيذ السدود

لجنة تقصي الحقائق في أحداث الجنينة تؤدي القسم

استئناف التفاوض بين الحكومة السودانية والثورية الجمعة

“القوى المدنية” ترفض قائمة حكام الولايات وتنتقد تأخر تسمية” التشريعي”

حمدوك: لن نسمح بأيّ ضرر لمصر في أزمة”سد النهضة”