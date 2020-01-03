مقتدى الصدر يصدر أمرا بجهوزية المجاهدين عقب مقتل قاسم سليماني

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، إن استهداف سليماني استهداف للجهاد والمعارضة والروح الثورية لكن لن ينالوا من عزمنا وجهادنا.

وأعطي زعيم التيار الصدري أمرا بجهوزية المجاهدين لنكون على استعداد تام لحماية العراق، مشددا على الجميع بالتحلي بالحكمة والحنكة.

وغرد الصدر، عبر حسابه في “تويتر”: اعزي نفسي وأعزي الجمهورية الإسلامية الإيرانية مرجعية وقائدا وشعبا وحكومة باستشهاد المجاهد الحاج “قاسم سليماني” ومن معه من المؤمنين.

وأضاف الصدر ” من المعلوم أن استهدافه من الاستكبار العالمي هو استهداف للجهاد والمعارضة والروح الثورية الدولية. لكن لن ينالوا من عزمنا وجهادنا”.

وتابع الصدر “واسأل الله أن يجنب المنطقة من الخطر.. ويجنب عراقنا الحبيب من المخاطر والبلاء.. وأتمنى من الجميع بالتحلي بالحكمة والحنكة”.

واختتم الصدر بالقول “هذا وانني كمسؤول المقاومة العراقية الوطنية أعطي أمرا بجهوزية المجاهدين لا سيما “جيش الإمام المهدي” و”لواء اليوم الموعود” لنكون على استعداد تام لحماية العراق”.