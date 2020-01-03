جو بايدن تعليقا على إغتيال سليماني: ترامب ألقى إصبع ديناميت في برميل بارود

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

علق المرشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية للعام 2020 جو بايدن على اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، بقوله إن الرئيس دونالد ترامب “قد ألقى إصبع ديناميت في برميل بارود”. وتابع بايدن: “تقول الإدارة (الأمريكية) إن هدفها ردع إيران عن شن مزيد من الهجمات، لكن هذا العمل على الأرجح سيسفر عن نتيجة عكسية.. الرئيس ترامب ألقى إصبع ديناميت في برميل بارود، وعليه أن يفسر للشعب الأمريكي ما هي الاستراتيجية والخطة لتأمين قواتنا وموظفي السفارات، وشعبنا ومصالحنا سواء في الداخل أو الخارج، وشركاءنا في المنطقة وخارجها”.وأضاف: “لا شك أن إيران سترد.. قد نكون على شفا اندلاع نزاع كبير في الشرق الأوسط”، معبرا عن مخاوف من أن إدارة ترامب ربما لم تفكر مليا في تبعات تصرفاتها.

RT