تجدد الحملات على تجار العملة في الخرطوم

تجددت حملات السلطات الأمنية على تجار العملة في وسط الخرطوم أمس، بينما بقيت الأسعار في السوق الموازي على ارتفاعها المصحوب بقلة المعروض وتزايد الطلب.

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وطبقاً لمتعاملين تحدثوا لمصادر، فإن أسعار العملات الأجنبية لم تراوح مكانها إذ بلغ سعر البيع للدولار في ختام التداولات الخميس 87.5 جنيهاً، بينما سجل الريال السعودي 23 جنيهاً و23.3 جنيهاً للدرهم الإماراتي و96 جنيهاً لبيع اليورو.

وأكد المتعاملون بحسب صحيفة آخر لحظة، عدم حدوث أي تأثير على أسعار العملات بعد نشاط حملات السلطات بسبب حالة الطلب المستمرة على النقد الأجنبي لأغراض الاستيراد والعلاج بالخارج إلى جانب حاجة المعتمرين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)