بالتفاصيل.. سقوط طائرة ومصرع قضاة وعسكريين ونجاة وزير

أعلنت القوات المسلحة سقوط طائرة عسكرية من طراز انتنوف (12) مساء أمس بعد خمس دقائق من إقلاعها من مطار الجنينة، وأكدت استشهاد جميع ركابها ويبلغ عددهم (18) شخصاً بينهم عسكريين ومدنيين ضمنهم أطفال.
في وقت علمت مصادر، أن وزير العدل نصر الدين عبد الباري نجا من الحادثة لنزوله من الطائرة قبل إقلاها بـ(10) دقائق نسبة لظرف طاريء.
وأكد الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة، العميد عامر محمد الحسن في بيان بحسب صحيفة آخر لحظة، استشهاد طاقم الطائرة المكون من سبعة أفراد “أربعة ضباط وثلاثة رتب أخرى”، إضافة إلى ثلاثة قضاة وثمانية من المواطنين بينهم أربعة أطفال، وأوضح محمد الحسن أنه يجري التحقيق لمعرفة أسباب الحادث.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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