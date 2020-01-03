وزير الدفاع الإيراني: ستتلقى أمريكا ردا قاسيا مدويا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: وزير الدفاع الإيراني: ستتلقى الولايات المتحدة الأمريكية ردا قاسيا مدويا وعلى مستوى المنطقة

وجاء في البيان: “سننتقم لدم الجنرال سليماني من جميع الجناة والمجرمين”.

وقال وزير الدفاع الإيراني: “هذه الجريمة برهان قاطع على شر الشيطان الأكبر (أمريكا)”.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الجمعة، مقتل قائد فيلق القدس في الحرس اللواء قاسم سليماني في قصف أمريكي استهدف سيارته في مطار بغداد الدولي. سبوتنيك المادة السابقة الجامعة العربية تصدر بيانا هاما بشأن تصريحات حكومة الوفاق الليبية عن أبو الغيط

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