تعليق إيراني عنيف على مقتل قاسم سليماني: سننتقم انتقاما قاسيا من أمريكا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

هدد أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام والقائد السابق للحرس الثوري الإيراني محسن رضائي، بالرد على عملية اغتيال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني، مشيرا إلى أنه سيكون “انتقاما قاسيا”.

وقال رضائي في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر” “سننتقم انتقاما قاسيا من الولايات المتحدة على قتلها سليماني”.

من جانبه، قال مستشار الرئيس الإيراني حسام الدين آشنا إن “ترامب أدخل المنطقة في أخطر ظروفها وعلى أميركا أن تتحمل تبعات خطوتها التي أقدمت عليها باغتيال سليماني في العراق”.

يأتي ذلك بعد تأكيد الحرس الثوري الإيراني، اليوم الجمعة، مقتل اللواء قاسم سليماني في قصف أمريكي استهدف سيارته في مطار بغداد الدولي.