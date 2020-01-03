الحرس الثوري الإيراني يعلن مقتل قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني في العراق

الخليج 365:

أعلن المتحدث الحرس الثوري الإيراني، اليوم الجمعة، مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني. في قصف أمريكي استهدف سيارته في مطار بغداد الدولي.

طهران – سبوتنيك. وأكد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني العميد رمضان شريف خلال اتصال هاتفي مع مراسل “سبوتنيك”، أن اللواء قاسم سليماني قتل خلال القصف الأخير للقوات الأمريكية على مطار بغداد الدولي في العاصمة العراقية إلى جانب عدد من من قادة الحشد الشعبي العراقي.

وأضاف شريف، أن سليماني استشهد إلى جانب آخرين من قادة الحشد الشعبي العراقي.

من جهتها، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن ضربة أمريكية قتلت قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وقالت الوزارة في بيان “هذه الضربة تهدف إلى ردع أي خطط إيرانية لشن هجمات في المستقبل”.

وكان الجيش العراقي أكد، في وقت سابق صباح اليوم، سقوط عدد من الصواريخ بالقرب من منشآت عسكرية عراقية وأخرى تابعة للتحالف الدولي في مطار بغداد.

وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان بسقوط 3 صواريخ كاتيوشا على مطار بغداد الدولي قرب صالة الشحن الجوي، مشيرة إلى أن الصواريخ أدت إلى “احتراق عجلتين اثنين وإصابة عدد من المواطنين”