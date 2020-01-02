- 1/3
- 2/3
- 3/3
الخميس 2 يناير 2020
كتب
محمد أمين
أكد رئيس، الوزراء، عبدالله حمدوك، انه لا عودة للخرطوم حتى إنجلاء الأوضاع في مدينة الجنينة التي شهدت اشتباكات قبلية راح ضحيتها العشرات قتلى وجرحى. وقال في اجتماع مع قيادات الادارة الأهلية وزعماء القبائل،ان قيادات الدولة حريصة على حل المشكلات والذى سيكون هو ديدن الحكومة للفترة الانتقالية. وزار حمدوك معسكر (كرنديق) الذي شهد أحداثاً دامية كما عقد لقاءات مهمة مع المكونات الحكومية وقيادات الحرية والتغيير والقيادات القبلية ولجنة أمن الولاية. ووصل رئيس الوزراء، أمس،لمدينة الجنينة حاضرة الولاية في إطار وضع حل للأزمة التي تفاقمت هناك خلال الأيام الفائتة.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل| تعليق قوي من "حمدوك" بشأن مدينة الجنينة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.