عاجل| تعليق قوي من "حمدوك" بشأن مدينة الجنينة

الخميس 2 يناير 2020

أكد رئيس، الوزراء، عبدالله حمدوك، انه لا عودة للخرطوم حتى إنجلاء الأوضاع في مدينة الجنينة التي شهدت اشتباكات قبلية راح ضحيتها العشرات قتلى وجرحى. وقال في اجتماع مع قيادات الادارة الأهلية وزعماء القبائل،ان قيادات الدولة حريصة على حل المشكلات والذى سيكون هو ديدن الحكومة للفترة الانتقالية. وزار حمدوك معسكر (كرنديق) الذي شهد أحداثاً دامية كما عقد لقاءات مهمة مع المكونات الحكومية وقيادات الحرية والتغيير والقيادات القبلية ولجنة أمن الولاية. ووصل رئيس الوزراء، أمس،لمدينة الجنينة حاضرة الولاية في إطار وضع حل للأزمة التي تفاقمت هناك خلال الأيام الفائتة.

