عاجل| تحطم طائرة عسكرية في السودان (اعرف التفاصيل الكاملة)

الخميس 2 يناير 2020 كتب محمد أمين لقى ١٣ شخصا مصرعهم اثر تحطم طائرة عسكرية من طراز (انتنوف) بعد اقلاعها بوقت قصير من مطار الجنينة في طريقها إلى الخرطوم. وافادت مصادر متطابقة ل (اخبار الخليج 365)سقوط الطائرة ومصرع طاقهما المكون من ٤ و 3 قضاة و6 موظفين نظمة الاغذية العالمية. وأضافت أن الطائرة كانت تنقل مصابي الاشتباكات القبلية الاخيرة التي شهدتها مدينة الجنينة،والتي قتل واصيب فيها العشرات.





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