تعرض مذيع اعلامي للضرب عقب حديثه عن الشهيد أحمد الخير

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تعرض الاعلامي عمار أبو راس المذيع بقناة الملاعب وأنغام للضرب المبرح من قبل مجهولين اثناء عودته للمنزل وبعد إنتهاء حلقته التي كانت تتحدث عن الشهيد الأستاذ أحمد الخير .

وفي وقت سابق، قضت محكمة أم درمان في العاصمة الخرطوم، الإثنين، حكم أولي بالإعدام شنقا بحق 29 من منتسبي جهاز الأمن في قضية قتل المعلم والناشط السياسي أحمد الخير “تحت التعذيب”.

وكانت أسرة أحمد الخير قد جددت تمسكها بالقصاص عقب البيان الذي أصدرة جهاز المخابرات العامة بشأن تواصله مع ذوي الشهيد .

الجدير بالذكر، اعتقلت قوة من جهاز الأمن السودان، المعلم أحمد الخير من منزله بضاحية “خشم القربة”، في 27 يناير الماضي، قبل أن يلقى مصرعه – تحت التعذيب – قيد الاعتقال بمدينة كسلا في 31 من ذات الشهر.