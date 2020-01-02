صديق تاور وعائشة موسى يختتمان زيارتهما لشمال دارفور

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
اختتم عضوا مجلس السيادة، أ.د. صديق تاور، وعائشة موسى، الخميس، زيارة لشمال دارفور استمرت لمدة يومين. وكانت الزيارة للوقوف على صدى وتداعيات الأحداث التي شهدتها مدينة الجنينة حاضرة غرب دارفور، والتعامل معها ووضع حد لها ومنع تكرارها ببقية الولايات.
ووصفت لينا الشيخ، وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية، التي رافقت عضوي مجلس السيادة، الزيارة بالناجحة ومثمرة مكنت الوفد من مقابلة كافة الشرائح ومكونات مجتمع الولاية والاطلاع على رؤاها ومبادراتها لتعزيز السلام بوصفه من أولويات الحكومة، ودعم مسيرة التنمية.
وعبرت وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية، عن أسفها لما حدث في مدينة الجنينة، مؤكدة حرص الحكومة على وضع الترتيبات التي تحول دون تكرار ذلك مستقبلاً.
وأشارت للقاءات التي أجراها الوفد بالولاية، والتي اختتمها بلقاء النازحين وقطاع المرأة.
وقالت لينا الشيخ، إنها وقفت خلال الزيارة على الاحتياجات الإنسانية للمعسكرات، مثمنة دور المرأة في دعم السلام واستدامة التنمية.
الشروق
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