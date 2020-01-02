شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت وساطة دولة الجنوب للسلام في السودان، استئناف جلسات التفاوض بين الحكومة الانتقالية وحركات الكفاح المُسلح غداً “الجمعة”.

وقال الناطق باسم الوساطة ضيوك مطوك في مؤتمر صحفي مشترك مع الحكومة والجبهة الثورية اليوم، إنه سيتم البدء بالحركة الحركة الشعبية بقيادة مالك عقار لمناقشة ما تبقى من الاتفاق الإطاري، وأكد عدم وجود عقبات أمام التفاوض، وقال إنها تسير كما خطط لها لأن الاطراف تتفاوض كمجموعة واحدة.

وأكد مطوك عدم وجود بطء في التفاوض وقال “إننا خلال إقل من شهر وصلنا إلى توقيع أكثر من اتفاق إطاري”. وكشف أن وفد الحركة الشعبية بقيادة الحلو سيعود لجوبا الأسبوع المقبل.

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من جانبه، أكد الناطق باسم الوفد الحكومي محمد حسن التعايشي، سعي الحكومة للوصول إلى سلام شامل غير منقوص، ودعا الشعب السوداني إلى الصبر لتحقيق سلام “غير مكلفت” على حد تعبيره يُخاطب كافة القضايا المسكوت عنها.

وأوضح التعايشي أن عبد الواحد محمد نور طرف اساسي في معادلة السلام، وان الحكومة لا تمانع عودته الى الخرطوم ومناقشة قضايا السلام بالداخل، لكنه عاد وقال “الأفضل من الناحية الفنية ان يشمل منبر التفاوض كل الاطراف”. وأضاف بأن المشاكل التي تواجه الاتفاق هي ادارية تتمثل في كيفية ادارة الوقت للوصول الى السلام في الوقت المحدد .

من جهته، شدد رئيس الجبهة الثورية د. الهادي ادريس، على ضرورة محاسبة المتورطين في احداث الجنينة بغرب وتأكيد سياسية عدم الافلات من العقاب وعدم اتاحة الفرصة للمتفلتين لجر البلاد إلى الحروب الأهلية، وأكد جديتهم في الوصول إلى سلام لذلك ، وأوضح أن كل المعلومات تشير إلى هدوء نسبي للأوضاع في الجنينة، وتوقع استئناف التفاوض في “مسار دارفور” في أقرب وقت، وقال إن تعليق المسار لا يؤثر على المدى الزمني للتفاوض.

باج نيوز