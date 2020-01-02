الملكة إليزابيث الثانية تهنئ السودان بالعيد الوطني

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

هنأت الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا يوم الخميس، الشعب السوداني بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني، وأعربت عن تمنياتها للشعب السوداني بالسعادة والازدهار.

وقالت الملكة وفقاً للمكتب الإعلامي بالسفارة البريطانية بالخرطوم “إنه من دواعي سروري أن أتقدم بالتهنئة لشعب السودان بمناسبة حلول اليوم الوطني، بعد عام من التغيير الكبير”.

الشروق