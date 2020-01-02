وزير الشئون الدينية ندعم تسهيل الحج والعمرة ونعمل بمنهجية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد وزير الشئون الدينية الآستاذ نصر الدين مفرح أن الوزارة تشجع وتدعم أي مبادرة أو عمل يعمل علي تسهيل وتجويد أعمال الحج والعمرة قائلا أنهم يعتزمون العمل بمنهجية وعملية وان السودان قطع شوطاً كبيراً في العمل التقنى والإلكتروني في أعمال الحج والعمرة تمشياً ومواكبة مع العملية والبرامح الإلكترونية التي تعمل بها المملكة العربية السعودية.

وقال مفرح خلال منبر سونا اليوم والذى جاء حول اطلاق تحالف وكالات السفر بالتعاون مع شركة أرض التوحيد عمرة 1441هـ تطبيق “عمرة أسهل ” عبر الموبايل قال أن الوزارة تحرص على تطوير العمل وتجويده وتراقب عمل وكالات السفر من اجل تجويد العمل وتسهيل اداء العمرة على المواطنين .

المهندس خوجلي الفاتح خوجلي ممثل التحالف ومدير مجلس إدارة شركة يونايتد سيرفس اكدأن التطبيق يعمل على إتاحة وتمكن المعتمر من التقديم للعمرة من أي مكان وفي أي وقت عبر الموبايل بسهولة ويسر ويقلل من التكلفة وهو يأتي تمشياُ ومواكبة مع برامج المملكة العربية السعودية مشيدا بدعم وزارتي الشئون الدينية و السياحة بولاية الخرطوم .

السوداني