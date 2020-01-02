هذا ماقاله غندور حول أحداث الجنينة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: ترحم رئيس حزب المؤتمر الوطني المحلول بروفيسور إبراهيم غندور على شهداء أحداث الجنينة بولاية غرب دارفور. وقال غندور على صفحته الرسمية بالفيس بوك: (الجنينة تنزف .. استشهاد أكثر من 30 مواطن من مدينة الجنينة نسأل الله أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يرزق أهلهم الصبر. إنا لله وإنا إليه راجعون).

وانهالت التعليقات على المنشور حتى وصلت لقرابة الألف تعليق و(31) مشاركة. وجاءت معظم الردود مهاجمة لغندور وسياسات النظام السابق، بينما وصف البعض ما جرى في الجنينة بصراع الأجنحة. الانتباهة المادة السابقة برقية تهنئة من الرئيس الأمريكي إلى حمدوك المقالة القادمة وزير الشئون الدينية ندعم تسهيل الحج والعمرة ونعمل بمنهجية

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