برقية تهنئة من الرئيس الأمريكي إلى حمدوك

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة الأمريكية شريك ثابت للسودان في سعيه لضمان مستقبل مزدهر وآمن وديمقراطي، معرباً عن تمنياته للحكومة الانتقالية والشعب السوداني بعيد استقلال آمن وسنة مزدهرة.

وتلقى رئيس مجلس الوزراء السوداني، د.عبدالله حمدوك، برقية تهنئة من الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، بمناسبة الذكرى الـ64 لعيد الاستقلال المجيد.

وقال ترامب في برقيته الموجهة لرئيس الوزراء والشعب السوداني، إنه نيابة عن الشعب الأمريكي وفي هذه اللحظة التاريخية غير المسبوقة التي يستعيد فيها الشعب السوداني حريته من جديد، تسنح فرصة نادرة لضمان تحقيق السلام والعدل والحرية لكل السودانيين وحماية حقوق الإنسان، ووضع الأساس للانتخابات المستقبلية والدستور الجديد.

الشروق