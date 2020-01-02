عاجل: سقوط طائرة عسكرية بالجنينة

الخليج 365:

أكد الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العميد د. عامر محمد الحسن، في تصريح لـRT مساء الخميس، سقوط طائرة عسكرية من طراز أنتونوف 12 بمدينه الجنينة بولاية غرب دارفور. وقالت مصادر لـRT إن الطائرة كان على متنها ثلاثة قضاة من زالنجي وموظف من منظمة برنامج الغذاء العالمي. وأشار ناشطون ومغردون إلى أن وزير العدل والنائب العام لم يكونوا ضمن ركاب الطائرة المنكوبة في مطار الجنينة. الانتباهة المادة السابقة حمدوك: لن اعود من الجنينة حتى انجلاء الموقف المقالة القادمة برقية تهنئة من الرئيس الأمريكي إلى حمدوك

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