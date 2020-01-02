حمدوك: لن اعود من الجنينة حتى انجلاء الموقف

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك انه لن يعود من الجنينة حتى انجلاء الموقف وعودة الامور لطبيعتها. وكان رئيس الوزراء قد هبط في حاضرة غرب دارفور يوم الاربعاء بمعية نائب رئيس مجلس السيادة الفريق حميدتي وبحسب ما نقل موقع مجلس الوزراء فقد انخرط رئيس الوزراء في اجتماعات مع لجنة أمن الولاية والمكونات الاهلية من اجل الاتفاق على تهدئة الاوضاع.

وشهدت مدينة الجنينة والمناطق حولها مواجهات دامية خلفت عدداً من الضحايا ودفعت بالمواطنين للنزوح من مناطقهم الاصلية. اليوم التالي المادة السابقة الهلال يرمي بالتقيل.. مصريان وبرازيلي يقتربان من الكشوفات المقالة القادمة عاجل: سقوط طائرة عسكرية بالجنينة

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