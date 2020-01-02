وقفة إحتجاجية بنيالا إستنكارا لأحداث الجنينة الدامية

التاريخ: 02-يناير-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة Advertisements استنكر مواطنو مدينة نيالا حاضرة ولاية جنوب دارفور الأحداث الدامية التى شهدتها مدينة الجنينة حاضرة ولاية غرب دارفور والتى راح ضحيتها العشرات من القتلى والجرحى ونظم أبناء الجنينة بنيالا ومكونات المجتمع المدني بولاية جنوب دارفور وقفة احتجاجية أمام مجمع محاكم نيالا وسط والنيابة العامة بنيالا إستنكارا لتلك الاحداث مطالبين الحكومة بالاضطلاع بدورها كاملا لحماية المواطنين وتشكيل لجنة تحقيق عليا لمحاسبة المتورطين فى الأحداث. وحمل المشاركون بحسب سونا – فى الوقفة الاحتجاجية لافتات تدعوا لوقف نزيف الدم بدارفور ونزع السلاح بجانب الدعوة لإكمال ملف السلام وجمع السلاح من ايدى المواطنين. وناشد مواطنى نيالا اهلهم بالجنينة بتحكيم صوت العقل ووقف نزيف الدماء وتفويت الفرصة لكل من يريد عرقلة السلام والاستقرار بدارفور. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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