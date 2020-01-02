رئيس القضاء تستقبل السفير الأسباني بالخرطوم

التاريخ: 02-يناير-2020
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استقبلت مولانا نعمات عبد الله محمد خير رئيس القضاء بمكتبها اليوم السيد البرتو اوثلاي سفير أسبانيا بالخرطوم وبحث اللقاء سبل التعاون القضائي لتبادل الخبرات بين البلدين .
ورحبت مولانا نعمات بالسفير وشكرته على الزيارة وقدمت عرضاً توضيحياً لهيكل السلطة القضائية و تدرج المحاكم المختلفة، مبينة الجهود المبذولة من أجل الإصلاح وأنها تعمل مع رؤساء الإدارات كمجموعة عمل في إدارة السلطة القضائية، مؤكدة السعي لتثبيت المبادئ القانونية وسيادة حكم القانون.
من جانبه أعرب السفير الإسباني بحسب سونا – عن سعادته لإتاحة الفرصة وهنأ سعادة رئيس القضاء بتولى دفة الإدارة بالسلطة القضائية ونقل تهاني الحكومة الإسبانية لمعاليها، متمنياً لها التوفيق، معرباً عن الاستعداد للتعاون القضائي بين البلدين وسلم معاليها خطاب وزير العدل الإسباني، داعياً اياها لزيارة أسبانيا.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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