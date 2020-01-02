تكوين لجنة فنية بين وزارة المالية والبنك المركزي

التاريخ: 02-يناير-2020
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اتفقت وزارة المالية الاتحادية وبنك السودان المركزي على تكوين لجنة مشتركة دائمة (لجنة فنية) اليوم بقاعة مأمون بحيري.
وأشاد الدكتور إبراهيم البدوي وزير المالية والاقتصاد الوطني بالروح البناءة والتعاون الإيجابي بين الفنيين في وزارة المالية وبنك السودان المركزي.
ومن جانبه؛ أوضح محافظ بنك السودان المركزي البروفيسور بدرالدين عبدالرحيم إبراهيم أن العلاقة بين بنك السودان المركزي و وزارة المالية ستشهد عهداً جديداً فى ترسيخ العلاقة بين البنك والوزارة بتكوين اللجنة المشتركة الدائمة والتى ستقوم بتسهيل كثير من الأعمال الفنية المطلوبة؛ بالإضافة لأنها ستكون حلقة وصل بين الوزارة والبنك فى مجال المقترحات المتعلقة بتطوير آليات التنسيق المشتركة .
وفى سياق آخر دعا الوزير بحسب سونا – للانتقال إلى نظام الدخل الأساسي شبه الشامل والانتقال من الدعم السلعي إلى دعم المواطن ، مما يخلق علاقة مباشرة بين الحكومة والمواطن، مبيناً أن ذلك يساعد فى بناء عقد اجتماعي جديد ويساعد فى تحقيق الشمول المالي.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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