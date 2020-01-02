قرار بتشكيل لجنة لدراسة وضع المكتبة الوطنية

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أصدر الأستاذ فيصل محمد صالح وزير الثقافة والإعلام قراراً بتشكيل لجنة لدراسة وضع المكتبة الوطنية في السودان من الآتية أسماؤهم د. عبدالباقي يونس رئيساً والأستاذة فاطمة خليل محمد عضواً ومقرراً ، بروفيسور منتصر الطيب عضواً د.غادة فاروق كدودة عضواً ،الأستاذ محمد يس شوقي عضواً ، د.محاسن بله النور عضواً ، الأستاذ وهبي عبدالفتاح عضواً ، الأستاذ بشير محمد أحمد علي عضواً ، الأستاذ حيدر آدم عبدالله أحمد أبوالقيد عضواً ، الأستاذة خنساء محمود ونيلا فدف عضواً ، الأستاذ بابكر محمد عيسي عضواً ، الأستاذة عائشة عمر جيلاني عضواً .

ونص القرار بحسب سونا – على دراسة وضع المكتبة الوطنية في السودان واقتراح سبل تطويرها ويشمل ذلك مشروع لقانون المكتبة الوطنية الهياكل الإدارية المقترحة و دور وزارة الثقافة والإعلام والجماعات والمؤسسات العاملة في هذا المجال وعلاقتها بالمكتبة الوطنية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)