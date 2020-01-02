حمدوك: لا عودة من الجنينة حتى إنجلاء الأوضاع

انخرط رئيس مجلس الوزراء د. عبدالله حمدوك في اجتماعات متصلة مع المكونات السياسية والاجتماعية والإدارات الأهلية والحكومية في ولاية غرب دارفور. جاء ذلك عقب وصوله أمس الأربعاء لمدينة الجنينة حاضرة الولاية في إطار وضع حل للأزمة التي تفاقمت هناك خلال الأيام الفائتة.

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وكان رئيس الوزراء بحسب سونا – قد زار معسكر كريندق الذي شهد أحداثاً دامية كما عقد لقاءات مهمة مع المكونات الحكومية وقيادات الحرية والتغيير والقيادات القبلية ولجنة أمن الولاية.

وأكد خلال زيارته حرص قيادات الدولة على حل المشكلات والذي سيكون هو ديدن الحكومة للفترة الانتقالية وأضاف: لا عودة للخرطوم حتى انجلاء الأوضاع.

الجدير بالذكر أن المدينة شهدت أحداثاً مؤسفة راح ضحيتها نفر عزيز من أبناء الوطن.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)