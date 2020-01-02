التاج: إدانة قتلة أحمد خير حدث تاريخي

أكد مولانا إسماعيل التاج القيادي بتجمع المهنيين أن الركن الثالث من شعارات الثورة ومطالبها وهو العدالة قد تحقق بالحكم على قتلة الشهيد المعلم أحمد الخير واصفاً الحدث بالتاريخى ، وقال إن ذلك يعد لبنة جديدة نحو العدالة مضيفاً “إننا لن نتوقف حتى يتم القصاص وأخذ حقوق كل الشهداء” .

وحيا التاج لدى مخاطبته الاحتفال الذى نظمه الائتلاف السودانى للتعليم للجميع بالتعاون مع مدارس الخرطوم الإعدادية العالمية والمنظمة العالمية لرعاية الأسرة والطفل بمناسبة ذكرى الاستقلال ومرور عام على ثورة ديسمبر واليوم العالمى لحقوق الإنسان وذوى الإعاقة حيا المعلمين لدورهم الوطنى والطليعي على مر العهود وقال إننا قطعنا أولى خطواتنا وانجازاتنا نحو السودان الجديد الذي يكرس لقيم الحرية والمساواة ويكفل حقوق جميع أبنائه نساء وأطفالاً وذوي الإعاقة .

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وأوضح الأستاذ ناجي منصور الشافعي الأمين العام للائتلاف السوداني للتعليم وأمين الإعلام بالحملة العربية للتعليم للجميع بحسب (سونا) أن أهم المبادئ التي يعمل الائتلاف في أكثر من 120 دولة على إرسائها هي حق أي طفل في أن يتعلم في أي مكان وظرف وأن الرسائل التى يحرص الائتلاف على توجيهها لكل دولة هي توفير بيئة آمنة ومستقرة تضمن استمرار العملية التعليمية لكل طفل ، وقال إن الائتلاف يعمل مع الشركاء سواء الرسميين أم منظمات المجتمع المدنى على تحقيق ذلك في المرحلة المقبلة ، وقال إن هنالك عدداً من الاتفاقيات والشراكات التي أبرمها الائتلاف والتي ستسهم في تطوير العملية التعليمية.

وأعربت الأستاذة أميرة بابكر والدة الشهيد محمد هاشم مطر أحد تلاميذ مدارس الخرطوم الإعدادية العالمية في مراحله الأولى” عن تقديرها لدعوتها و المشاركة في احتفالات أعياد الثورة والاستقلال، مؤكدة أهمية الدور التربوى للمدرسة في غرس الروح الوطنية منذ الصغر فى الطلاب وقالت إن جميع الشهداء قدموا أرواحهم فداء من أجل وطن جديد تتحقق فيه كل القيم النبيلة التى نحلم بها .

جدير بالذكر أن الاحتفال حضره عدد من المسئولين والمهتمين بالتعليم بجانب أولياء أمور الطلاب والجهات المشاركة بمسرح مدارس الخرطوم الإعدادية العالمية (كبس) اشتمل على كلمات من الخبراء والمختصين أكدوا فيه ضرورة إحداث نقلة جديدة في طرق ومناهج ووسائل التعليم وضرورة المحافظة على جذوة الثورة وغرس القيم التى تنادى بها ، كما اشتمل على أناشيد وطنية ومعارض وفلكلور وتراث و شعر و عروض مسرحية كان أبرزها المسرحية التي جسدت ساحة الاعتصام وليلة فضه بمشاركة الفنان أحمد أمين والتى لاقت تجاوباً كبيراً من الطلاب.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)