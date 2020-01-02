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عاجل … أنباء عن سقوط طائرة عسكرية بمطار الشهيد صبيرة

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ابراهيم 0 تبليغ

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التاريخ: 02-يناير-2020

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عاجل … أنباء عن سقوط طائرة عسكرية بمطار الشهيد صبيرة

ذكرت مصادر عن سقوط طائرة انتنوف مساء اليوم الخميس بمطار الشهيد صبيرة، وتتحدث الأنباء عن وجود مسئولين كبار بالطائرة.

ولم تتوفر معلومات عن سبب سقوط الطائرة والمسؤلين على متنها.

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وقدر أوردت قناة العربية أنباء سقوط الطائرة ، ولم يتم بعد تأكيد الخبر من مصدر رسمي.

وشهدت الجنبنة أحداث عنف خلال الأيام الماضية ووصل إليها مسؤلين كبار بالدولة لنزع فتيل الأزمة.

التفاصيل لاحقاً .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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