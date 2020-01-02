فجوة لسكن 17 ألف طالب وطالبة بالجزيرة

أكد اللواء الركن أحمد حنان أحمد صبير؛ والي ولاية الجزيرة المكلف أن أولويات حكومته استقرار الدراسة بالجامعات داخل الولاية، ودعا الوالي – لدى ترؤسه بمكتبه صباح اليوم الاجتماع المشترك للجنة الأمن؛ ومديري الجامعات بالولاية؛ وإدارة الصندوق القومي لرعاية الطلاب – دعا للتعاون وإحكام التنسيق لتحقيق الأهداف المنشودة، معلناً تسخير كافة إمكانيات الولاية لإنجاح مشاريع وخطط نهضة التعليم العالي والعام في الولاية.

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من جانبه؛ أعلن البروفيسور محمد طه يوسف مدير جامعة الجزيرة أن سياسات القبول السابقة والتوزيع الأفقي للكليات دون دراسات علمية ألقت بظلالها السالبة على الجامعات بتراكم الدفع ، فيما أوضح البروفيسور آدم أبكر عبد البنات؛ مدير جامعة القرآن الكريم وتأصيل العلوم؛ أن الاجتماع بإدارة صندوق رعاية الطلاب لإنفاذ برامج وأنشطة تستوعب طاقات الطلاب.

وشدد البروفيسور محمد خالد عبد الرحمن مدير جامعة البطانة بحسب سونا – على ضرورة معالجة مشاكل سكن الطلاب .. وأكد مدير جامعة المناقل عدم تدخل الجامعات في عمل الصندوق. وأعلن اللواء شرطة حقوقي علي محمد عثمان الأمين مدير شرطة الولاية توفير شرطة نسائية لحراسة داخلية الطالبات بالتنسيق مع إدارات الجامعات والصندوق القومي لرعاية الطلاب.

وكشف الأستاذ ميرغني البطحاني مدير الصندوق القومي لرعاية الطلاب بولاية الجزيرة عن فجوة في توفير السكن لأكثر من 17 ألف طالباً وطالبة جاري العمل لإيجاد معالجة لهم عبر الإيجار واستلاف الدور المصادرة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)