اقتصادي : إعادة هيكة بنك السودان المركزي خطوة إيجابية

اعتبر الخبير الاقتصادي دكتور محمد الناير إعادة هيكلة بنك السودان المركزي خطوة ايجابية ومهمة، منوهاً بضرورة توظيف البنك المركزي من حيث الموارد البشرية المتاحة والقدرات باتباع السياسات النقدية بالتنسيق مع السياسات المالية التى تمكنه من تحقيق الاستقرار الاقتصادي.

وقال بحسب ( سونا) حول إعاده هيكلة المصارف ودمجها ، إن المقصود من الدمج أن تكون رؤوس أموال البنك كبيرة، مشيراً إلى وجود 47 مصرف ، بعضها رؤوس أموالها تتراوح ما بين 2 أو 3 أو4 مليون دولار وهي مبالغ ضعيفة لا تمكن المصرف من تحقيق الأهداف المرجوة والاسهام في تحسن المؤشرات الاقتصادية والتمويل المتوسط أو البعيد المدى خاصة في مشاريع البني التحتية .

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وأوضح الناير أن الهدف الأساسي من الدمج أن أي بنك غير قادر على رفع رأسماله المدفوع للسقف الذي يحدده البنك المركزي يكون لديه خيار الدمج ، قائلا” إن هذا يعطينا مؤسسات وكيانات مالية مصرفية قوية تجابه تحديات المرحلة القادمة” .

وأكد الناير بحسب سونا – على أهمية تحويل الشركات الحكومية إلى شركات مساهمة عامة ويتم التخلص من الشركات الخاسرة، وخروج القطاع العام من السوق والنشاط التجاري ويترك للقطاع الخاص، ماعدا بعض الصناعات ذات الطبيعة الاستراتيجية التي تديرها الدولة من خلال المؤسسات المعنية والمختصة .

وبخصوص تفعيل قوانين حماية المستهلك قال الناير إن أكبر مشكلة تواجه سياسة التحرير الانفلات في الأسعار حالياً مشيراً إلى أن الدولة لها دور و يجب عليها تنظيم وضبط الأسعار ، مشيراً إلى أن التحدي الحقيقي الماثل حالياً هو تحقيق الاستقرار الاقتصادي وذلك عبر استقرار سعر الصرف وخفض معدل التضخم وهذا لا يتحقق إلا بالإنتاج والإنتاجية والاسترشاد بالبحث العالمي ونقل وتطوير التقانات.

وأكد د. الناير على أهمية الإسراع في الإجراءات على المدى القصير حتي يتعافي الاقتصاد تدريجيا ويستقر ومنها إيقاف الشركات الحكومية وتحويلها إلى شركات مساهمة عامة وغيرها من السياسات والقرارات التي يمكن اتخاذها.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)