قرارات بفصل 58 عاملاً بوحدة السدود

أصدر المدير العام المكلف بوحدة تنفيذ السدود، السر محمد آدم، يوم الخميس، ثلاثة قرارات بإنهاء خدمة 58 من العاملين بإدارات حصاد المياه والدراسات ونظم المعلومات والتخطيط والمشروعات والبيئة.

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واستندت القرارات على تقرير لجنة إعادة هيكلة الوحدة وموافقة مجلس الوزراء وتصديق وزير الري والموارد المائية، أ.د. ياسر عباس، كما استند على أحكام المادة (84) من لائحة شروط خدمة العاملين بوحدة تنفيذ السدود المعدلة للعام 2017م مقروءة مع المادة (85) من نفس المادة ملحق الفصل الخامس.

وشمل القرار بحسب الشروق -الاستغناء عن 10 عاملين بالإدارة العامة للدراسات ونظم المعلومات، و32 عاملاً بالإدارة العامة للتخطيط والمشروعات والبيئة، إضافة إلى 16 عاملاً بالإدارة العامة لحصاد المياه.

ووجه مدير الوحدة المكلف، بتسوية مستحقات المفصولين استناداً لأحكام المادة (81/1، 2، 3) والمادة (81/ب/ج)، وتنفيذ القرار من قبل جهات الاختصاص كل حسب مجاله.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)