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ملكة بريطانيا تهنئ السودان بالعيد الوطني

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ابراهيم 0 تبليغ

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التاريخ: 02-يناير-2020

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ملكة بريطانيا تهنئ السودان بالعيد الوطني

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هنأت الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا يوم الخميس، الشعب السوداني بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني، وأعربت عن تمنياتها للشعب السوداني بالسعادة والإزدهار.

وقالت الملكة بحسب الشروق ووفقاً للمكتب الإعلامي بالسفارة البريطانية بالخرطوم “إنه من دواعي سروري أن أتقدم بالتهنئة لشعب السودان بمناسبة حلول اليوم الوطني، بعد عام من التغيير الكبير”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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