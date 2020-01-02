الوساطة تعلن استئناف المفاوضات غداً (الجمعة)

التاريخ: 02-يناير-2020
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أعلنت الوساطة استئناف جلسات التفاوض بمنبر جوبا بين الحكومه الانتقالية والجبهة الثورية يوم غد الجمعة.
وقال عضو الوساطة ضيو مطوك في جلسة حوارية بفندق كروان مساء اليوم الخميس بجوبا بحضور رئيس الجبهة الثورية الدكتور الهادي إدريس وعضو مجلس السيادة الانتقالي الناطق الرسمي باسم الوفد الحكومي المفاوض محمد الحسن التعايشى، إن المفاوضات تستأنف بجلسة مع الحركة الشعبية شمال بقيادة مالك عقار بمناقشة الملف الإطاري المقدم من الحركة خاصة أن الطرفين توصلا إلى اتفاق حول الكثير من بنود الإتفاق.
وأضاف بحسب سونا – أن التفاوض سيستمر في الأيام المقبلة في مختلف المسارات حيث تنطلق المفاوضات الأسبوع المقبل مع جناح الحلو بعد عودة وفود الحركة من مشاورة قواعدها، مبيناً أن الوساطة تتابع تحضيرات مؤتمر مسار الشرق.. وأكد أنه لا يوجد ما يعيق التفاوض.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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