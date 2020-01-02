السيادي يقف على حجم الدمار بمعسكر اليوناميد بنيالا

وقف عضو مجلس السيادة الانتقالي الأستاذ محمد الفكي سليمان على حجم الدمار الذى لحق بمعسكر بعثة اليوناميد بمدينة نيالا إثر الأحداث التى تعرض لها المعسكر مؤخراً.

وأوضح فى تصريح صحفي خلال زيارته للمعسكر اليوم والتى رافقته خلالها وزيرة الخارجية الأستاذة أسماء محمد عبدالله، أن التلف الكبير الذى حدث للمعسكر أضاع على السودان فرصة كبيرة للاستفادة منه لصالح جامعة نيالا وأكاديمية الشرطة وغيرها، مشيراً إلى أن المعلومات المتعلقة بطبيعة الأحداث التى تعرض لها المعسكر ما تزال فى طور التحقيق.

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وقال الفكي بحسب سونا – إن الوفد اطمأن خلال الزيارة على أوضاع الكتيبة من بوركينا فاسو وتلمس احتياجاتها فى ظل الأوضاع الصعبة التى يمر بها المعسكر.

وبشأن حقيقة الأحداث أوضح الفكي أن وفد مجلس السيادة الذى يزور مدينة نيالا حالياً، استمع إلى عدد من الروايات بشأن الأحداث التى وقعت بالمعسكر، مشيراً إلى أن الوفد استمع بالإضافة إلى الرواية الرسمية الحكومية من اللجنة الأمنية إلى روايات المواطنين ، وقال إن هناك تبايناً فى الروايات يعود إلى الحجم الكبير للاعتداء، مضيفاً أن لجان التحقيق ستكشف ما حدث بالضبط.

ودعا عضو مجلس السيادة المواطنين فى نيالا للمحافظة على الممتلكات باعتبار أنها ستعود لهم فى النهاية.

وأكد الفكى أن استتباب الأمن مسؤولية مشتركة بين القوات المسلحة وقوى الحرية والتغيير باعتبارهما شريكان فى السلطة، والمواطن السودانى.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)